(sondage effectué aux USA, sur plusieurs territoires européens et asiatiques)Notez qu'à partir du milieu du tableau, les vieux, c'est en fait nous heinLe tableau est intéressant pour ce qui concerne les changements générationnels même si la plupart des sites qui ont relayé l'info en ont conclu que "plus on vieillit, plus on joue solo", ce qui est un peu trop vite résumer la situation à mon sens.Bien sûr, y a des éléments qui poussent à se détourner du multi avec l'âge (manque de temps, organisation plus difficile pour les sessions avec des potes...) mais je pense surtout que ce tableau signifie que l'ancienne génération reste pleinement attachée au solo tout simplement car on a surtout grandi avec ça.Donc plutôt que de conclure qu'on change de goût avec l'âge, je me demande surtout à quoi ressemblera le même tableau dans 20 ans.