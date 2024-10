Cette collaboration entre Hidetaka Suehiro (Deadly Premonition) et Goichi Suda (No More Heroes), devait sortir cette année."Pour l'instant, nous vérifions les bugs du jeu et nous voulons continuer à le peaufiner et à l'améliorer", a déclaré Swery à Gamereactor."Mais dans l'idéal, nous voulons sortir le jeu au début de l'année 2025".Hotel Barcelona est un jeu d'action en 2,5D qui parodie les films d'horreur, écrit et réalisé par Suehiro à partir d'une idée originale de Suda.Il sortira simultanément sur Xbox Series X/S, PS5 et PC via Steam.Les joueurs y incarnent Justine, un marshal fédéral qui a un tueur en série vivant en elle. Les joueurs doivent se battre à travers sept niveaux, chacune inspirée d'un sous-genre d'horreur différent.