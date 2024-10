Yuki Ishikawa, le producteur du prochain Tales of Graces F Remastered, a récemment été interviewé par IGN. En plus de ce projet à venir, Ishikawa a parlé de l'élargissement de la portée de la franchise à un public plus large en s'affranchissant des exclusivités.Sur une note plus personnelle, Ishikawa a fait part de son désir de remastériser Tales of the Abyss, qui est l'une des raisons pour lesquelles il a rejoint Bandai Namco."Si un remaster de Tales of the Abyss pouvait se faire et que je puisse partager cette joie avec les fans, c'est quelque chose pour lequel je travaillerai dur."Tales of the Abyss est sorti a l'époque sur PS2 puis quelques années plus tard sur 3DS, seule cette version est arrivée chez nous, mais uniquement en anglais.Tales of Graces F Remastered sortira début 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, and PC via Steam au prix de 39,99 euros.