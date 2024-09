So, let's talk PS Portal... while it has performed above expectations so far, there's still plenty of room for upside. At the end of July, fewer than 3% of US PS5 owners had purchased a Portal. Could be an area to watch closely for holiday. Source: Circana Retail Tracking Service.

Selon Mat Piscatella, 3% des joueurs PS5 aux USA auraient acheté le PS Portal qui permet de streamer sa PS5 en WiFi.Il y aurait environ 22M de PS5 vendus aux USA, soit moins de 0.7M de ventes de PS Portal.Pas fou fou même si ça aurait pu être pire