1. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 – 32,372 / 255,991

2. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 30,498 / 5,962,690

3. [NSW] Nintendo Switch Sports – 25,038 / 1,388,180

4. [NSW] That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles – 21,270 / NEW

5. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru – 21,167 / 1,121,685

6. [NSW] Minecraft – 20,638 / 3,605,813

7. [NSW] Animal Crossing : New Horizons – 19,976 / 7,878,406

8. [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD – 16,611 / 182,975

9. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 13,891 / 1,916,034

10. [NSW] Pokémon Scarlet / Violet – 12,423 / 5,394,601



Switch OLED – 73,867

PS5 – 37,823

Switch Lite – 30,243

Switch – 23,087

PS5 Digital Edition – 9,096

Xbox Series X – 4,364

Xbox Series S – 66

PS4 – 54



127 197 Switch / 46 919 PS5 / 4 430 XSXIS

(Switch : 33 591 319 Total)

Attention c'est sur 2 semaines.