L'un des (rares) reproches pouvant être fait a Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 est sa technique pas à la hauteur de la machine, ce dernier utilisant l'Unreal Engine 4, mais il se pourrait peut-être que pour le dernier opus de la trilogie un changement de moteur soit opéré.Le directeur de FF7 Rebirth, Naoki Hamaguchi, s'est confié au site cgworld.jp.Il dit qu'ils envisagent d'utiliser l'Unreal Engine 5 pour le dernier jeu de la trilogie, mais il pense aussi que ce que veulent les joueurs c'est avant tout que Square-Enix livre le jeu en bon état et ceci le plus rapidement possible. Il dit qu'il prendra une décision en fonction de la rapidité avec laquelle il sera possible de changer de moteur.Il a déclaré que la première année de développement de FF7 Rebirth était une période de prototypage, période au cours de laquelle ils avaient préparé l'environnement de développement pour la PS5 en parallèle du développement d'Intergrade.Ils avaient également utilisé cette première année pour décider de la direction de Rebirth.