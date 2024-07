Tako no Himitsu: Ocean of Secrets est le nouveau jeu de Deneos le createur de Save me Mr Tako. Situé dans le même univers que ce dernier, le titre officie toutefois dans un genre très différent, l’action-RPG, et délaisse l’esthétique monochrome façon Game Boy pour le pixelart mignon et coloré de la Game Boy Advance.On retrouvera aux musiques Motoi Sakuraba (Golden Sun) et Masanori Hikichi (Terranigma) et la campagne Kickstarter a débuté hier accompagnée d’une démo sur Steam, sachant qu’une édition physique sur Switch publiée par Pix’n Love vient d’être officialisée.