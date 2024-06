Kamaitachi no Yoru x3 (Spike Chunsoft)



(célébrant les 30 ans de la série, ce jeu inclus le scénario des 2 premiers jeux)



Butto Bird (Shogakukan)





BUTTO BIRD est un jeu d'action et de combat aérien qui permet à quatre joueurs de vivre l'expérience exaltante de voler librement dans le ciel avec un charmant et adorable "oiseau" équipé d'un puissant "jetpack".



La combinaison unique d'éléments mignons et hardcore crée une expérience de jeu passionnante et divertissante.



Grâce à des commandes simples, les joueurs débutants et confirmés peuvent profiter ensemble de batailles aériennes intenses.



Eggy Party (NetEase)



(portage des versions iOS et Android)



Natsumon! 20th Century Summer Vacation - Sunset Island and Radio Station (Spike Chunsoft)



N'ayant pas internet hier (mais ayant pu regarder le Nintendo Direct via mon Internet mobile qui a évidemment fondu pour l'occasion...), ne n'ai pas pu couvrir le Nintendo Direct coté japonais.Comme à l'accoutume il est bon de regarder aussi la version japonais pour voir les jeux qui ne sont annoncés et présentés que sur le sol nippon. Parfois il y en a, parfois pas, mais parfois ça peut concerner Nintendo (comme Mother 3 sur le NSO par exemple). Aujourd'hui on a essentiellement 3 nouveaux jeux tiers et un DLC.D'autres jeux déjà annoncé mais visible uniquement sur le ND japonais inclus Reynatis, One Piece Odyssey, Super Monkey Ball Banana Rumble, Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition ou encore Powerful Pro Baseball 2024-2025.Evidement, les japonais eux non pas ce banger GOTY qu'est Funko Fusion...