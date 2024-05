Pour cette future édition du 29 mai, nous sommes heureux d’annoncer qu‘il s’agira de l’AG French Direct le plus ambitieux depuis son lancement, avec le plus grand nombre d’annonces de nouveaux jeux encore jamais montrés. Avec un line-up majoritairement indépendant, la conférence vous réservera plus d’avec des jeux à venir sur consoles et PC, en 2024 ou plus tard ! Plus deont répondu présents pour une émission riche en dates de sortie, en nouveau gameplay et en révélations de tout nouveaux projets encore jamais dévoilés.Surprise, cet AG French Direct signera le retour d’une page Steam dédiée aux jeux de la conférence avec la possibilité de découvrir certains titres en avant-première : oui, une quinzaine de démos seront jouables, certaines exclusives à l’événement.