Pour moi, CLAIREMENT.Surtout sur la nouvelle génération de console où l'un des principaux arguments de vente jusqu'à maintenant a été "meilleurs performances" avec toutes ces versions "next-gen" proposées pour combler le manque de nouveaux jeux...Par exemple, pour moi la "next-gen" doit être une évolution homogène où tout évolue : L'image, l'immersion, le gameplay ET la technique également.Partant de ce principe, pour moi un jeux qui ne propose pas mieux que ce qu'a proposé la génération précédente, 30 ips, n'est pas un jeu que je peux qualifier de nouvelle génération. C'est comme faire les choses à moitié...Parce que regardez Hellblade 2, aussi magnifique soit il... il propose les mêmes performances qu'une Xbox One d'il y a 11 ans, pour moi c'est rédibhitoire.C'est pour cela que je répète souvent que la nouvelle génération comme à 40 ips. Si la génération précédente avait été à 60 ips, j'aurai dit 70, 80 ou 90 par exemple.J'ouvre ce débat en réaction (même si je voulais le faire depuis un moment) à l'annonce de la MàJ de Starfield qui va proposer plus de modes graphiques, sur Série X du moins, donc un mode 40 et 60 ips ainsi que la prise en charge du VRR.En somme Xbox se met pour la première fois avec ce titre au niveau des first-party PS.J'espère le début d'une nouvelle ère chez Xbox