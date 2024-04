Mon Bordel Perso

Question pour les experts : J'aimerais me prendre une seconde New 3DS XL pour la hack. Je souhaites conserver une console saine sans modification, d'ou le souhait d'une seconde.



Mais j'hésite entre New 3DS XL (en essayant de trouver un modele IPS) ou une New 2DS XL, que je n'ai jamais eu entre les mains, mais qui peut être intéressant vu que je n'utilise jamais la 3D.



Vous ferriez quoi à ma place ? et à quel prix ? (c'est abusé actuellement les prix en occassion)