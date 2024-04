des personnages féminins ET MASCULIN dans l'industrie du jeu vidéo ?



Réponse a) vous vous en battez les cacahuètes.



Réponse b) Vous vous en fichez mais ça vous dérange un peu quand même pour les mômes.



Réponse c) Vous trouvez ça scandaleux, vous aimeriez que ça change. On peut toujours courir.



Réponse d) Diantre, surtout pas mécréant. Et mes séances de paluchages nocturnes ?



J'adopte un ton sciemment ''comique'', si je puis dire, mais le sujet est sérieux, car ça fait de temps en temps débat comme en témoigne dernièrement avec le personnage de Stellar Blade. Quand on voit la taille de certains attributs comme Pyra et Mythra de Xénoblade 2, je me dis qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère tout de même.



Qu'en pensez-vous ?



Perso, pour moi, c'est la réponse b.



À vous.