L'analyse de Digital Foundry est tombé et la version PS5 de Hi-Fi Rush n'est pas juste équivalente a la version Xbox Series X, elle est même plus belle.Les ombres sont plus poussée que se soit sur les decors ou les personnages (meme par rapport a la version PC) et la version PS5 possede quelques textures plus net comme on peut le voir sur la derniere image. A voir si ça sera patché sur les autres supports.Rappelons que Ghostwire: Tokyo a l'heure actuelle tourne toujours mieux sur PS5 que sur Xbox, a croire que Tango maitrise mieux la PS5 que la machine de son patron.Dans une note moins "Guerre des Consoles", le jeu est malheureusement sorti dans l'anonymat le plus total sur PS5 et est très très loin dans le classement des meilleurs ventes.