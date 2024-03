Voici mes derniers achats gaming.Techniquement mon dernier amiibo :- amiibo Bayonetta P1 (Super Smash Bros)- Super Mario All-Stars: Edition 25e anniversaire (Wii)- CRYSTAR (Nintendo Switch)- GetsuFumaDen: Undying Moon (Nintendo Switch)- Gotham Knights (Xbox Series)- Princess Peach: Showtime! (Nintendo Switch)- Samurai Deeper Kyo - Artbook (édition Dark Kana)Un mois un peu en recul sur mes prévisions car je souhaitais vraiment obtenir plus de jeux manqués, un connard a vandalisé mon véhicule sans parler d'autres imprévus à régler plus important ce mois de mars.J'ai mis en pause mon playthrough "Batgirl" sur Gotham Knights, qui est d'ailleurs mon premier jeu "current gen" hors console Nintendo, pour terminer Princess Peach: Showtime! à 100%. Je l'ai terminé hier soir, me reste le post-game qui consiste à rebattre les 5 boss mais avec des conditions à remplir, ça va être un peu plus chiant donc je crois que je vais me remettre à mater les crapules en tenue moulante dans Gotham City. En tout cas ceux qui disent "on roule sur le jeu" ou "c'est un jeu pour fille" parce que "c'est un jeu sur Peach" ou parce "ça a l'air d'être niais" se trompent, ça n'est pas plus facile que les autres jeux Nintendo réalisés Good-Feel et Hal Labortory (les Yoshi et les Kirby) et il y a de morceaux plus difficiles dans Princess Peach Showtime!. Comme je l'ai commenté sur le test de Gamekyo, mes 2 gros reproches passé le générique sont un manque de contenu alors que le jeu à les bases pour exploiter ses idées (comme ce que font les jeux Kirby par exemple et notamment Kirby et le Monde Oublié qui réinvente son game-design constamment jusqu'au dernier niveau) et les performances techniques quelque peu gênantes pour un jeu 7 ans après le lancement de la console.Hors-sujet manga, Samurai Deeper Kyo je n'en parle pas beaucoup sur Internet mais durant mon adolescence c'était le seul manga que je suivais et que j'avais même fait découvrir à mes amis au lycée qui se sont mit à leur tour à acheter le manga et ainsi on se passait les tomes qu'on n'avait pas. L'artbook couvre les débuts du manga jusqu'à l'arc Nobunaga. Il me manque 13 tomes sur les 38, je me donne d'ici mi-mai pour les obtenir.Niveau mobile / micro-transaction (lol), car là aussi en dehors de Fire Emblem Heroes ponctuellement je n'en parle pas beaucoup sur ce blog, juste pour dire que je me suis remis une énième fois à jouer à Pokémon Masters suite à l'introduction de mon personnage préféré, Dahlia de Pokémon Version Platine, ce qui me fait actuellement 3 jeux mobiles que je joue quotidiennement. Nikke (par les développeurs de Stellar Blade donc je jouais périodiquement à leur précédent jeu mobile Destiny Child), et donc Fire Emblem Heroes. Toujours niveau micro-transaction, j'ai failli lâcher un billet pour tenter d'avoir Chiori dans Genshin Impact (j'y joue sur PS4) car flemme de jouer plusieurs heure pour accumuler la monnaie du jeu, mais les différents évènement IRL de ce mois on fait que j'ai dû manquer cet event.Le point PlayStation : Ça me fait chier car je n'ai toujours pas la PS5 et j'ai évidemment trop envie de jouer à Stellar Blade (et sa demo), mais je compte patienter le temps que la "PS5 Pro" soit officialisée pour me décider quelle version prendre. Pour l'instant dans mes recherches retro, les jeux GCN/Wii/Xbox restent prioritaires sur les jeux PS4 car plus anciens.