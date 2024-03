il faudra attendre jeudi

Le top comgnet pour la semaine est arrivé (mais pour avoir les chiffres exacts,).Dragon's Dogma 2 : 54 pt donc 54 000 -voir 80 000, car ça arrive que c'est un peu plus, maximun 95 000-Rise of the Ronin : 44 pt donc 44 000 -voir 65 000, car ça arrive que c'est un peu plus, maximun 80 000-Princess Peach : Showtime : 35 pt donc 35 000 -voir 50 000, car ça arrive que c'est un peu plus, maximun 60 000-