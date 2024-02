Depuis plusieurs semaines, des rumeurs persistent quant à l'intention de Microsoft de sortir un certain nombre de jeux 1st party - notamment Hi-Fi Rush et Sea of Thieves - sur des plates-formes concurrentes. Selon nos sources, qui ont demandé à rester anonymes car elles n'étaient pas autorisées à parler des projets de l'entreprise, cette liste de jeux comprend également Starfield de Bethesda Game Studio.Starfield est sorti en août 2023 et a reçu un accueil plutôt positif (malgré le récit qui existe aujourd'hui en ligne). Il s'agit du plus grand lancement de jeu de Bethesda de tous les temps, avec plus de 6 millions de joueurs dans la semaine suivant sa sortie.Aujourd'hui, il semble que Microsoft ait l'intention de porter le nouvel univers RPG de Betheda sur une toute nouvelle plateforme : la PlayStation 5.D'après nos sources, Microsoft prévoit de lancer Starfield sur PlayStation 5 après la sortie de l'extension "Shattered Space" déjà annoncée pour Xbox et PC, qui devrait arriver dans le courant de l'année. Nous avons également appris que Microsoft a investi davantage dans les kits de développement pour la PlayStation 5 afin de soutenir les efforts de développement en cours, ce qui ne fait qu'ajouter de l'eau au moulin des rumeurs.Comme les rumeurs déjà existantes l'ont suggéré, l'idée d'apporter des titres de première partie sur des plates-formes de console concurrentes marque un changement massif de stratégie pour Microsoft et, d'après ce que j'ai compris, cette nouvelle orientation n'a pas été sans susciter de vifs débats en interne. La sortie de Starfield sur PlayStation 5 contredit la déclaration initiale sur l'exclusivité faite par la présidente de Xbox, Sarah Bond, lors de la présentation estivale de Xbox et Bethesda Games Studios en 2021.Selon nos sources, les dirigeants de Microsoft auraient débattu des avantages et des inconvénients de sortir davantage de logiciels exclusifs ailleurs, et en interne, tout le monde n'est pas nécessairement satisfait de la décision, mais la récupération de l'argent potentiel "laissé sur la table" en ne sortant pas ailleurs l'a sans doute emporté.Selon certaines sources, la sortie de Hi-Fi Rush sur les plateformes concurrentes est provisoirement prévue pour le premier trimestre de cette année, et nous avons été informés que Microsoft devrait faire une annonce plus publique sur cette nouvelle stratégie ce mois-ci.Confirmation de Nate qui a été le premier a parler de HI-FI RushCorden mentionne HaloLe collègue à Corden de Xbox2 dit que des jeux plus choquant que Starfield vont devenir multiplateformeTom Warren parle de Indiana Jones sur PS5Encore plus de jeux que prévu selon VGC: