Mais il y a "un mais"

N'achetez plus de jeux physiques - HuCard - CD - cartouches (d'avant 1994), selon ce spécialiste. Sinon faites des copies si possible.Collectionneurs et passionné(es), sachez bien quel prix vous êtes prêt à mettre dans un jeu, et je pense forcément aux jeux NeoGeo, qui coûtent entre 250 et 20 000 euros.Voilà qui va relancer le débat physique / dématérialisé.La puissance marketing du terme dématérialisé est en réalité de la location à prix fort sur un serveur dont il n'y a aucune garantie de fermeture à long terme., comme dirait un célèbre poète.Les consoles à risque :Les ordinateurs concernés :: les jeux sur ordinateurs à K7 (entre 1982 et 1984) ; le premier support de stockage grand public est en réalité le plus fiable, + 50 ans (au moins, la création date des années 60 et des cassettes restent utilisables...)car entièrement mécanique et muni de 2 bobinesComme nous le savons tous, même un disque dur n'est pas une garantie.Le prix du retrogaming va t-il flamber ou se casser la figure, et provoquer des fermetures massives d'espaces Retrogaming ?