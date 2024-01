Une mise à jour surprise est arrivée aujourd'hui pour F-ZERO 99. La version 1.2.0 ajoute en particulier de nouveaux rangs pour les joueurs ayant déjà atteint le rang S20, désormais on peut atteindre le rang S50. Le niveau des joueurs passe lui de 99 à 399, avec le joueurs au-dessus de 100 marqués d'une étoile (2 étoiles pour 200 et ainsi de suite). Le jeu se voit ajouter un lobby pour jouer enfin entre amis sur les différents modes et ligues (Chevalier / Dame / Roi / Mini-Prix / Courses Difficiles / Classique / Par Equipe).Mais surtout on voit aussi l'arrivée de nouveaux circuits dit "secrets", ces circuits sont nommés "???" et apparaissent aléatoirement dans le mode "F-ZERO 99". Ces circuits, du peu que j'ai vu, semble être des fusions de 2 ou plusieurs circuits. J'ai vu notamment le ring de Death Wind I avec un virage en épingle et le saut de White Land II.En espérant d'autres mises à jour à l'avenir, avec toujours ce souhait de voir les circuits de l'extension BS F-Zero qu'on a jamais eu en occident.