Palworld va cependant plus loin en permettant aux joueurs de faire travailler leurs créatures dans leur base ou bien en offrant même la possibilité de les cuisiner et de les manger une fois qu'elles n'ont plus besoin d'être utilisées.

IGNFrance

Le principe général de Palworld est, comme nous l'avons dit, assez similaire à celui de Pokémon, permettant aux joueurs d'explorer le monde et de capturer de petites créatures en chemin.Et si vous pensiez que cela avait l'air épouvantable, accrochez-vous :Le streamer Coney a été l'un des premiers à s'en rendre compte, ce qui a également été vérifié par IGN. La possibilité de capturer des humains ne semble pas être un hasard non plus. En cas de capture réussie, le joueur reçoit le message suivant : "Un humain capturé. Sur l'île de Palpargos, la capture d'humains dans les Palsphères est considérée comme inhumaine."Ainsi, même s'il est mal vu de capturer des humains comme on le fait avec des Pals ordinaires, le jeu vous permet tout à fait de le faire. Le pire, c'est qu'un humain capturé peut être contraint de faire à peu près tout ce qu'un Pal peut faire, y compris les corvées au camp et être appelé à se battre pour vous.Mais il y a pire.Au risque de choquer encore plus la communauté, Coney a également noté que. Naturellement, cela a contrarié beaucoup de gens.