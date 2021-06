Aujourd’hui a eu lieu le INDIE Live Expo 2021, un événement japonais, d'une durée de 5 heures, qui a mis en avant 300 jeux indépendants.



C'est difficile de parler de tous ces jeux, donc je vais essayer de mettre en avant les jeux (ou plutôt les annonces) qui paraissent le plus intéressants.

Les annonces inédites :

Autres :

Grow : Song of the Evertreeest édité par 505 Games et développé par Prideful Sloth (Yonder : The Cloud Catcher Chronicles), un jeu d'aventure prévu sur PC/PS4/XOne/Switch en 2021.FILEMECHANISM est édité par Phoenixx et développé par Chemical Pudding, un puzzle game prévu sur PC/Switch en 2021.iii : Revolving Wonderland est édité par Why So Serious? et développé par WSS playground, un RPG prévu sur PC en 2022/2023.Koumajou Remilia Scarlet Symphony est édité par CFK et développé par Frontier Aja, il rappel "castlevenia" prévu sur PC/Switch en 2021.Palworld est édité par Pocketpair et développé par Pocketpair, c'est un open-world de survie, basé sur le multi, prévu sur PC en 2022.Transiruby est édité par Flyhigh Works et développé par Skipmore et Esquadra (Kamiko), c'est un jeu d'action prévu sur PC/Switch, il sortira d'abord sur PC en Automne 2021.The Good Life est édité par Playism et développé par White Owls, c'est un jeu d'enquête prévu sur PC/PS4/XOne/Switch en 2021.fault - milestone two side : below est édité par Phoenixx et développé par Alice in Dissonance, c'est un Visual-Novel prévu sur PC/PS4/Switch, il sort d'abord sur PC/Switch en septembre 2021 (au Japon).Lost Epic est édité par oneoreight et développé par oneoreight et Team Earth Wars, c'est un Action/RPG prévu sur PC, il est maintenant disponible en accès anticipé sur PC.A savoir : Un autre Indie Live Expo 2021 est prévu pour l'hiver.