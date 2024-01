Le compte Twitter de Shift Up, le studio derriere Stellar Blade, a dévoilé que l'héroine du jeu est en partie basé sur un scan 3D du mannequin coréen Shin Jae-eun (alias Zennyrt sur les réseaux pour ceux qui... aiment la Corée).Voilà c’était... l'info du jour sur ce futur chef d'oeuvre

Who likes this ?

posted the 01/02/2024 at 08:24 PM by guiguif