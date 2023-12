Insupportable

Tete à claque

Pourquoi joue-t-on encore à GTA 5 en 2023? Pourquoi les jeux PS5 sont-ils des jeux PS3 avec des nouveaux zolis zeffets graphisques?Pourquoi les demakes de jeux AAA ou AA sortis sur PS4 ou PS5 sont-ils possibles sur Switch ?Pourquoi les jeux mettent 6 ans à sortir, et attendent des joueurs qu'ils balancent toujours plus de flouze dans des skins bizounours ?Pourquoi un jeu, si on le laisse dégénérer vers le jeu à service, finira par offrir des skins de licorne LGBT même dans un survival horror ou un jeu de shoot à la fortnite ou Modern Warfare ? Parce que ces licences n'ont pas d'âme, pas de direction artistique, parce que leur développement sont le fruit de focus groups et qu'ils sont là pour faire du cash, pas pour offrir une expérience de jeu.Mais JAMAIS je toucherai à cette merde. Fortnite c'est la définition du jeu sans âme, qui touche une génération cramée du cerveau et sans sens du goût, du gameplay, de l'esthétisme.Une génération qui joue aux jeux-services, de la même façon qu'elle envoie des SMS sur iMessage ou des Snaps avec des filtres tête de chien.La licorne LGBT ou le furry c'est pas un problème en soi (quoique le lien avec le porno n'est pas loin...). C'est juste l'image parfaite de cette esthétique Fortnite, cette esthétique GenZ, qui incarne à elle seule tout ce qui me fait vomir dans les JV à services.Non, les gays et les GenZ me dérangent pas, je suis gay.Je parle des MICROTRANSACTIONS. Les éditeurs ont flairé le filon, avec une génération de bébés qui veulent être tout mignons et tout zorigininaux mais qui en réalité ne le sont pas du tout et se font traire et tondre à chaque retour au lobby. C'est une génération qui a été dressée à accepter le démat, les microtransactions, et l'absence d'âme dans des jeux free-to-play sans originalité, qui ne font que copier le plus petit dénominateur commun.Ca commence à puer le moisi quand on voit des skin furries et des licornes LGBT dans les jeux.Même si en 2008, LittleBigPlanet était coupable de la même chose, aujourd'hui c'est devenu la norme. Les forever games sont conçus spécialement comme des supports de microtransactions, au lieu que les microtransactions accompagnent des nouveaux niveaux à thème ou des collaborations.Exemple : Fall Guys. Je vais être gentil, je trouve le concept génial. Mais quand on y joue, on se rend compte de la pauvreté des maps, de l'absence de variété, des contrôles à chier... et surtout que c'est une machine à gacha.Tous les symptômes sont là. Couleurs primaires, criardes, fluo, skins débiles, aucune personnalité, mode en ligne fait pour répéter les sessions sur le mode de l'addiction avec plus de temps passé à être frustré d'attendre qu'à jouer.Résultat, au lieu de faire des pauses, on regarde le store. Il y a obligation d'être guidé dans le store et de comprendre le système de rewards. Bref je ne vous apprends rien, on vous met la carotte et le bâton, et si vous jouez plus, vous aurez le droit à des skins qui vous permettront de vous distinguer dans la foule de joueurs.Le jeu est même fait pour que la confusion vous coûte vos chances sur la ligne de départ, si vous n'avez pas LE skin le plus "original" et le plus pétant.Pareil sur Modern Warfare. Disclaimer : je n'ai jamais joué à ce jeu mais je savais qu'il y aurait ce genre de chiasse. Je viens de vérifier et je suis... pas déçu. Ou déçu... Enfin, je m'y attendais quoi.Donc, quand on dit que tous les jeux se ressemblent, et que les teubés viennent faire GnNEneueuurrrg céPavrEEEEeééeé SCé déjeyu DIFEURANDsS.Oui Ducon, Fall Guys et Modern Warfare sont différent. On les voit, les différences. Ca empêche pas les similitudes dans les pratiques, et le fait que ces jeux-services sontFall Guys et Modern Warfare, c'est la même merde. Ce sont des "" qui sont des jeux à service avec deset desqui dégénèrent en cross-overs avec d'autres franchises, et qui se réduisent tous à mettre un costume de licorne LGBT dans un jeu de guerre. Et les joueurs ont toujours la même expérience, celle sur Instagram, Snapshat, TikTok, iMessage...Et ça, les joueurs n'en veulent pas. Pourquoi ? Parce que ça va dégénérer en Licorne LGBT, en lootbox, en absence d'innovation, en absence de sortie de nouveaux jeux, et qu'ils ne veulent pas être pris pour des pigeons. On ne veut pas de jeux lootbox sur une console qu'on a payée 600 balles, dans des jeux qui coûtent 80 euros. Et on ne veut pas manger la même merde.Prenez les jeux Ubichiotte. Sérieux, vous voyez la différence entre les jeux Ubisoft vous?Vous avez attendu 12 ans pour GTA6... mais en réalité vous allez bouffer de la licorne et des lootboxes encore avec ce truc, c'est garanti. Combien de milliards ont été investis dans ce truc ? Horizon 2040 vous y jouerez encore. Est-ce que vous avez réellement envie de jouer à un jeu qui va se foutre de votre gueule en n'offrant rien de plus pendant 15 ans?Vous aurez des jeux dans le jeu, comme avec GTA5 et ses mods, mais aussi comme LegoFortnite et Fortnite racing ou je sais pas comment ça s'appelle.Cette perspective est un véritable enfer qui vous emprisonne dans un environnement de jeu unique, vous prive d'expériences diverses et variées, et surtout vous méprise en tant que consommateur, au lieu de chercher à vous divertir en tant que joueur.Ca, c'est inféfendable et ça va se casser la gueule, c'est en train de se casser la gueule sous nos yeux