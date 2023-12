Depuis le début de cette génération, nous avons vu les prix des jeux, des consoles et des services augmenter de façon significative.

Alors, n'en déplaise à certains, les jeux vidéo coutaient déjà chers, notamment les jeux sous format cartouche comme les jeux SNES ou N64 à 500F qui valent 110e actuels en prenant en compte l'inflation. Playstation et son format CD ont permis de réduire les coûts mais ce n'était que partie remise car nous sommes en train de revenir à ce que cela coûtaient à l'époque.

Les jeux, notamment les AAA, coutent de plus en plus chers à produire et prennent plus de temps à faire. Il suffit de voir le nombre de reports qui existent, le pire étant que même des jeux de plus petite envergure sont touchés.



Alors, on peut aussi pointer le fait que les éditeurs veulent tirer partie de cela vu que le démat a pris le pas sur le physique et que donc les coûts devraient être moindre (intermédiaires, ligne de productions de disques....). On a des Capcom, T2, PS, Xbox et d'autres qui expliquent que les jeux doivent être réévalués à la hausse, même à l'avenir pour continuer à être compétitifs, même si cela peut laisser plus que perplexe mais les mots et les actes sont déjà là. On parle même de jeux à 100e, comme c'était le cas dans les années 90. Sans parler des services et consoles qui suivent le même chemin naturellement.



Depuis un moment, je me demande si, au lieu de la croissance exponentielle qu'on nous décrit souvent pour le marché du jv, si on ne va pas se prendre un mur violent, enfin surtout les acteurs du jeu vidéo, car soit cette activité sera réservée à une élite soit va tout simplement se crasher à force de vouloir demander plus d'argent aux joueurs au moment de passer à la caisse. On ne parle pas d'un marché essentiel de la vie mais d'un loisir qui ne concerne que certains finalement.

On a déjà eu la crise de 2008 qui fait couler pas mal d’entreprises dont des banques comme Lehman Brothers.



Je l'avais déjà écrit auparavant mais le cloud gaming, je n'y crois pas trop à son essor au grand public pour diverses raisons et notamment le prix des jeux, car il faudra bien acheter ces jeux pour jouer dessus. Il ne faut pas rêver, un abonnement ne suffira jamais pour jouer à tout et les grands éditeurs privilégieront toujours les ventes pour les gros jeux. Donc même dans un avenir lointain, un jeu en cloud à 100e, je doute que cela soit la norme. Y'a plus de chances que cela s'effondre selon moi et que l'on revienne à ces choses plus simples, peut être avec de nouveaux acteurs autres que les 3 consoliers actuels.

En somme, on pourrait vivre un nouveau crash du jv comme en 1983 avec cette fuite en avant !



