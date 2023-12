News Jeux

Depuis le lancement de la première version des PS4 en novembre 2013, la console fut proposée à de nombreuses reprises en version spéciales ou même limitée.Celle que j'aurais adoré à l'époque les acheter était le modele Metal Gear Solid V, le modele 20ème anniversaire et le modele pro 500 millions.J'espère toujours une déclinaison d'un modèle PS5 avec la robe PS ONE. Ce rêve est en partie réaliser.L'ancien PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, est le fier nouveau propriétaire d'une véritable PS5 unique en son genre, dans le style de la PS ONE.Yuichi Haga, un lead de PlayStation Employee Network sur X/Twitter, qui a assisté à la soirée de remerciement de Ryan avant sa retraite au printemps 2024 nous le partage sur les réseaux sociaux.La console est dans les couleurs gris bicolores classiques de la PlayStation, même la manette DualSense est conçue pour correspondre et comporte le bouton PlayStation d'origine rouge, jaune, bleu et vert ainsi que des boutons colorés.Le câble USB-C est dans le style du câble (utilisé pour le DualShock) des manettes d'époque avec la grosse entrée. Sony a même créé une boîte dans le look de la PS ONE.Sachant que le 30e anniversaire approche à grands pas en 2024, j'ai de grands espoirs sur la possible déclinaison de ce modèle pour le grand public.