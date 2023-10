État du marché:Les dépenses des consommateurs américains en contenu, hardware et accessoires de jeux vidéo ont augmenté de 10 % par rapport à il y a un an, totalisant 4,5 milliards de dollars. La croissance des dépenses en contenus et accessoires de jeux vidéo a compensé une baisse de 8 % dans le matériel.Les dépenses en contenu de jeux vidéo en septembre ont augmenté de 13 % par rapport à YA, atteignant 3,8 milliards de dollars. La croissance des dépenses de téléchargement premium numérique sur console et PC est à l’origine de l’essentiel des gains. Les dépenses d'abonnement non mobiles ont chuté de 2 %, tandis que Sensor Tower a signalé une croissance des dépenses mobiles de 4 %.HardwareLes dépenses en hardware ont chuté de 8 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 451 millions de dollars. La croissance en pourcentage à un chiffre des dépenses des consommateurs en hardware pour les Xbox Series a été compensée par des baisses sur PlayStation 5 et Switch.La PlayStation 5 est restée la plate-forme la plus vendue en termes de ventes unitaires et en dollars en septembre 2023, la Xbox Series se classant à nouveau au 2e rang dans les deux mesures.La PlayStation 5 a continué de dominer le marché en 2023, tant en unités qu’en dollars. Les dépenses en hardware depuis le début de l'année étaient 10 % plus élevées que pour la même période en 2022, à 3,7 milliards de dollars.SoftwareStarfield a été le jeu le plus vendu du mois de septembre, devenant instantanément le 7e jeu le plus vendu de 2023 depuis le début de l'année. Starfield s'est classé comme le titre le plus vendu du mois sur Xbox et PC, PC étant sa principale plate-forme de vente.Mortal Kombat 1 a fait ses débuts en tant que 2e jeu le plus vendu de septembre et n°8 du jeu le plus vendu de 2023 depuis le début de l'année. Mortal Kombat 1 a été le jeu le plus vendu du mois sur les plateformes PlayStation, s'est classé 2e sur Xbox et PC et 3e sur Nintendo Switch.EA Sports FC 24 a été le 3ème jeu le plus vendu du mois de septembre. Une croissance en pourcentage à deux chiffres a été observée en unités et en dollars par rapport au mois de lancement de FIFA 23, septembre 2022. EA Sports FC 24 a été lancé en tant que 14e jeu le plus vendu de l'année 2023 jusqu'à ce jour, se terminant en septembre.MobileDans le contenu mobile, Sensor Tower présente les 10 jeux les plus populaires en termes de dépenses des consommateurs américains en septembre : MONOPOLY GO !, Royal Match, Roblox, Candy Crush Saga, Pokémon GO, Coin Master, Gardenscapes, Jackpot Party – Casino Slots, Evony et Homescapes.« Les dépenses de jeux mobiles aux États-Unis en septembre 2023 ont montré une légère augmentation (+4,3 %) par rapport à septembre 2022 », a déclaré Samuel Aune de Sensor Tower. « Il est intéressant de noter que la liste des dix meilleurs jeux mobiles en termes de revenus aux États-Unis n'a pas changé du tout par rapport au mois dernier ! »"MONOPOLY GO! reste fermement en tête, avec les jeux n°2 à n°4 Royal Match, Roblox et Candy Crush regroupés, mais loin derrière Scopely. Les dépenses dans Pokémon GO ont diminué par rapport au sommet du mois d'août, Pokémon Le mois des Championnats du monde de GO", a déclaré Aune.AccessoiresLes dépenses en accessoires en septembre ont augmenté de 11 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 197 millions de dollars. Les dépenses liées aux manettes de jeu ont augmenté de 15 % au cours du mois par rapport à il y a un an, tandis que les dépenses des contrôleurs de course ont augmenté de 18 %.La manette sans fil PS5 Dual Sense – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition a été l’accessoire le plus vendu du mois en termes de dépenses de consommation.ClassementsUnités : PS5 > XBS > NSWRevenus : PS5 > XBS > NSWUnités cumulées : PS5 > NSW > XBSRevenus cumulés : PS5 > NSW > XBSPour résumer Starfield est un beau succès avec une belle entrée dans le top des meilleures ventes de cette année avec sans grande surprise une majorité des ventes provenant du PC. Après Starfield n'aura malheureusement pas eu suffisamment d'impact sur les ventes de Xbox pour empêcher la PS5 de rester première même si son YoY est en baisse.En soit on peut-être un peu déçu que l'impacte de Starfield sur les ventes de Xbox se résume à un pourcentage de croissance à un chiffre des dépenses de consommation en hardware pour les Xbox Series même si le bon côté de la chose c'est que c'est le meilleur mois de Septembre pour Xbox en terme d'unités de console vendues depuis 2016.