Attendez vous à voir l'information être relayée par les branches occidentales d'ici peu, pour l'instant Nintendo par le biais de son site officiel japonais a annoncé la première mise à jour pour F-ZERO 99, avec l’ajout de la Coupe Dame ce vendredi avec les circuitset(de cette coupe on avait déjà White Land I débloqué au lancement du jeu), ainsi que le circuitde la Coupe Roi dont on a déjà Port Town II de débloqué actuellement.Focus sur Port Town I et White Land II :Port Town I est le même circuit que sa suite, sans toute la série de chicanes à la fin, prônant à la place une longue ligne droit avec un virage final à 90°.White Land II a très peu de chose en commun avec le premier circuit. Ce circuit dispose notamment de 2 virages en épingles à la suite qu'on peut facilement couper mais au prix d'un peu d'énergie.Les 3 derniers circuits actuellement non-disponibles qui forment la Coupe Roi () seront ajoutés courant octobre.Pour rappel, dans les fichiers sources du jeu les dataminers ont trouvé des mentions relatives à 2 modes supplémentaires (dont un mode "survie") ainsi que des possibles circuits de l’extension Sattellaview de F-ZERO (avec notamment la 4e coupe « As »), on ne sait juste pas si ces contenus seront ajoutés au jeu ou non. Une version définitive du premier opus avec les 25 circuits (15 du F-ZERO SNES + les 10 des 2 extensions japonaises BS F-ZERO GP) ça serait vraiment cool...