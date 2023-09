Thirdverse annonce Soul Covenant un jeu d'action tactique pour PlayStation VR2, PC (Steam) et Quest 2.Le jeu sera chapeauté par Teruhiro Shimogawa, Koh Okamura et Teruyuki Toriyama qui ont tout les 3 bossés sur Soul Sacrifice, la musique sera composé par Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenoblade) qui avait aussi composé sur Soul Sacrifice et le charadesign sera signé Shogo Matsuo (NieR Re[in]carnation, BLADE XLORD, etc.)Le jeu sera jouable au TSG.

posted the 09/15/2023 at 09:43 AM by guiguif