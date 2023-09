Divers

Avant je considérais ça un peu comme un gadget pas très fou fou. Dans le jeu vidéo, de mémoire en tout cas c'est surtout dans les jeux de tirs que ça se ressent avec la localisation du son des balles dans la direction d'où ça tire. Au delà, je n'ai pas mémoire d'avoir été particulièrement surpris avec cette techno dans le JV ou même ailleurs d'où le peu d'intérêt que j'en portais.Par curiosité j'ai fait une recherche sur le sujet sur youtube et je suis tombé sur ces deux vidéos. Assez bluffant à certains moments de la vidéo surtout quand on a les yeux fermés et qu'on se plonge dans ce qui est dit dans la vidéo. Probablement bon nombre d'entre vous connaissent ces vidéos vu que ça date mais bon voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est à tester obligatoirement avec des écouteurs/casques bien évidemment et comme demandé dans la vidéo, il faut fermer les yeux histoire de plonger un peu dedans en suivant les instructions. Le volume du son au max ou du moins dans la mesure du possible que votre audition le permet.ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas joué à un Resident Evil, donc je ne sais pas s'ils utilisent cette techno depuis un moment déjà pour ajouter en sensation. Si non, je trouve que ce serait très intéressant avec ce style de jeu porté sur '' l'horreur '' pour ajouter en sensation car bien fait on a parfois l'impression que le son provient de la même pièce que nous. Et pas forcément seulement pour ce type de jeu.Je rappelle qu'il y a surement des jeux qui utilisent cette techno depuis un moment maisje n'ai pas l'impression d'avoir remarqué à part pour les jeux de tirs comme dis plus haut donc si vous avez des exemples qui vous on agréablement surpris avec je reste toute ouïe. Même pour le cinéma domestique, ça doit être très intéressant.