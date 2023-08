Après avoir annoncé que Marvel's Spider-Man 2 aurait un mode qualité en 4K 30 FPS + RT et un mode performance en 1080p 60 FPS, une polémique à éclaté auprès de certains joueurs, se sentant floué de ne pas pouvoir jouer dans des conditions optimales comme sur PC, et faisant revenir sur le tapis le désir d'avoir une PS5 PRO à leur dispositions dans les années (mois ?) qui viennent...Pourtant, certaines personnalités du monde du jeu vidéo ne sont pas d'accord avec l'obligation de jouer en 60 fps en 2023 pointé du doigt par certains joueurs. Julien Chièze, par exemple, s'est exprimé sur le sujet, en stipulant qu'il préférait jouer en 4K 30 fps RT à certains types de jeu, dont le prochain Marvel's Spider-Man 2 :Un avis que je partage, sur certains jeux, je prends un malin plaisir à les découvrir en 30 fps, dont notamment Ratchet & Clank Rift Apart, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok - le rendu me rappelle effectivement celui des films en 30 fps, ayant personnellement beaucoup de mal à regarder des films en 60 fps (en plus de leur rareté ).