Le jeu sur PC est en passe de connaître une véritable révolution grâce à l'arrivée de trois technologies : le ray-tracing, le Resizable BAR (ou Smart Access Memory) et le Direct Storage. Trois technologies qui permettront aux PC gamers d'être à nouveau sur le même plan que les PS5 et Xbox Series X de ce monde... à condition que leurs configs soient bien compatibles.



Pour expliquer tout cela, j'ai eu le plaisir d'interviewer Linuxydable, un programmeur spécialisé en moteur de jeu et graphics engineer qui travaille notamment en collaboration avec Microsoft et SEGA, en prime de contribuer au développement du moteur libre GODOT Engine.



Nous en profitons également pour parler des difficultés de porter des jeux consoles sur PC, et pourquoi ces versions sont souvent bien moins optimisées.

Une superbe vidéo qui explique bien l'intérêt, à terme, d'avoir une carte graphique moderne. Pour moi, les technologies d'upscaling et de génération d'image via IA tel que le DLSS 3.0 sont vraiment l'avenir, j'espère que Nintendo saura saisir l'opportunité incroyable qu'ils ont pour leur prochaine console à ce niveau, quand je vois le RSR sur la ROG ALLY, ça fait rêver !La vidéo explique également pourquoi la VRAM deviendra un élément moins important dans les futurs jeux nouvelle génération, et lève un voile sur les nouvelles façons de développer un jeu, notamment le bridage des performances de jeux par les consoles Old Gen (PS4 / Xbox One) ou par les anciennes cartes graphiques, qu'il faut continuer à supporter.