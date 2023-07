Le studio Japonais Sting vient d'annoncer un portage "HD remaster +" du jeu RIVIERA sorti il y a quelques années sur GBA.



Pas de support annoncé mais on se doute vu l'envergure du projet que cela sera à minima:

Switch, PS4, Steam



Eléments clés:

Un scénario étendu avec plus de 50 scènes retravaillées.

Des graphismes améliorés.

Audio entièrement vocalisé.

Fonctionnalité bi-langue.



Eternel débat:

sorti en 2004, ce jeu peut-il être considéré comme une nouveauté? Car beaucoup de jeunes n'était pas née....le jeu a déjà 21 ans.

Un peu comme Super Mario RPG qui lui a 27 ans



En fait le débat pourrait être aussi, est-ce que des jeux aux mécaniques désuets peut encore trouver et plaire à un public aujourd'hui? Sorti des vieux de la vieille qui feront jouer la nostalgie, il me parait clair que finalement ce type de jeu ne peut sortir en réalité que sur des stores démat ou sortir en quantité limité (genre collector) pour les collectionneurs.





La prise de risque est devenu un gag qui joue aujourd'hui contre la créativité, beaucoup de créateurs/développeurs à force de choisir la facilité du portage ne sauront bientôt plus faire un vrai grand jeu innovant.



D'une certaine manière même Nintendo et pourtant peut-on les blamer pour le coup avec Mario Wonder à moins d'avoir caché plusieurs features (pour éviter la copie) avant la sortie du jeu ne semble pas proposer un Mario surprenant, il aura fallu du temps pourtant...comme pour dire que peut-être en matière de Mario 2d on a tout essayé.