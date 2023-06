Plutôt que d'attendre les futures consoles nouvelle génération à 45 Tflops qui sortiront en 2028 (source : ), En3rgie5 a choisi d'être dans le futur dès aujourd'hui !Ce joueur a fait un choix. Le choix de ne plus subir aucun ralentissement. 64 Go de Ram, un Core i9 13900K (malheureusement pas le KS), et une RTX 4090 qui lui garantissent dès aujourd'hui de jouer au summum du jeu vidéo.Au programme, 83 TFLOPS, soit déjà 2 fois plus que les consoles de 2028, et ce, dès 2023. Cela permet, par exemple, d'enfin pouvoir jouer à Farm Simulator à plus de 1 fps , comme c'était le cas du Youtuber dans la vidéo.De plus, la configuration PC peut être mise à jour pour s'assurer d'être toujours au top des performances et rester en accord avec son époque !Avec les exclues Xbox, les exclues PlayStation et les exclues PC, le PC est, plus que jamais, la plateforme de jeu par excellence. Et ce, dès aujourd'hui !Bonus : une série sur la centrale de Fukushima, très interessante, est disponible sur Netflix. Ce type de centrale risque d'être necessaire si tous les joueurs s'équipent de RTX 4090 avec son TDP de monstre :