V'là ti pas qu'en débarrassant la cave je tombe sur THE boite.Recouverte d'une couche de poussière à rendre jaloux @Suzukube, au premier abord je me dis que ca doit être ma collection de cartes DBZ enfouie à l'intérieur (Avec quelques Dorcel Mag, faut pas déconner)Quelle ne fut pas ma surprise lorsque ce dégradé de gris/jaune caractéristique des cartouches SNES vient me chatouiller l'iris !!Une boite placée sous le signe du Big N donc, et c'est tellement bon !L'état des jeux va du loose à en boite mais abimée par le temps, et il faut l'avouer, le manque de précaution (toutes mes boites snes jetées... quelle indignité)Vous l'aurez compris, la madeleine de Proust était trop belle pour ne pas être partagée.Que de souvenirs d'heures passées dans un coin de l'écran à me faire latter par mon grand frère sur Street Fighter 2 (et le turbo, et le super aussi tant qu'a faire!)Pour commencer par le plus ancien, la NES !Un peu de portable, avec mes chouchous Golden Sun et FFTA ^^ et on continue avec le plus gros de la collec' Nintendo, la seule et unique, la SNES !Sélection JAP pour débuter ! un peu d'US (ce qui me fait penser que j'ai pas encore mis la main sur el famoso adaptateur..) et un peu de tout ! alala.. Aladdin.. pfiouu que de souvenirs, un des jeux que j'ai le plus poncé sur la machine et pour finir mon TOP 3 (bon, les 2 DBZ sont pas ceux là, je préfère largement La Légende Saien (faute de frappe volontaire), et Ultime Menace, mais rendus à mon grand frère qui est l'acheteur originel d'un paquet de ces jeux)Pour les plus observateurs, quelques easter eggs se sont glissés sur les images, néanmoins,En espérant pas avoir foiré l'hébergement des images (je vais vite le voir...)