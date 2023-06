Date de sortie : 29 Juin 2023

Faites la course contre la montre dans Guardian of Light pour débloquer les secrets du Miroir de Fumée et emprisonnez Xolotl, le dieu aztèque de la lumière et de la mort, avant qu’il ne plonge le monde dans les ténèbres éternelles.Dans Temple of Osiris, progressez parmi d’anciens tombeaux égyptiens pour réunir les Fragments d’Osiris et empêcher Seth, le dieu du mal, d’asservir l’humanité tout entière.Faites équipe avec un ami — ou deux, ou trois — pour vaincre des vagues d’ennemis, piller les tombes, récupérer les trésors, les artefacts, et remporter tous les honneurs.