Ah la la cette démo de FFXVI, c'est une masterclass ! D'habitude, je n'aime pas trop les jeux sombres, mais j'dois avouer qu'avec l'OLED, c'est un régal, dans le noir complet !Bref, pour ma part, j'suis parti pour du 30 fps (j'sais pas les 60 fps ont un rendu inconstant bizarre malgré le VRR, et j'avoue que sur les grand diagonales, on voit tout de suite les résolutions inférieures) et dans ce mode, le piqué de l'image, ses contrastes et ses textures nous font assister à du grand spectacles (j'suis à deux doigts d'acheter des ampoules Phillips HUE pour synchroniser toute la maison aux invocations en mode Son & Lumière lol) !Les combats sont excellents (après, j'cherche pas Dark Souls Fantasy XVI, donc ça me va), j'avais très peur de ne pas aimer l'ambiance avec un The Witcher FFXVI 3, mais non, rien à voir, et ça m'a même donné envie de redonner sa chance à Strangers of Paradise (même si le CHAOS n'a pas l'air d'avoir finalement envahi la Terre). Et ce doublage VF ! Et cet absence de monde ouvert (ça me saoule ces temps-ci) ! J'suis vraiment aux anges et j'ai hâte de continuer l'aventureJ'ai lu (curieusement) pas mal de retour négatif sur le jeu sur Gamekyo, pour ma part la démo m'a juste donné envie de précommander immédiatement le jeu O_o !Et pour finir, Benedikta c'est la Waifu 2023. Wala.Et rien à voir mais comment ça tue Love Death Robots O_o !