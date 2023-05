Conclusion de ce comparatif : Zelda TOKT 1.1.2 tourne mieux que Zelda TOKT 1.1.1. L'optimisation de la Nintendo Switch est un véritable travail d'orfèvre opéré par le petit artisan japonais, en attendant leur prochain hardware qui devrait tous nous scotcher aux murs.Des performances étonnantes, pour ce qui est une tablette ARM d'il y a 6 ans déjà, avec un processeur gravé en 20 nm au marteau et au burin et vendue avec 2 manettes affublées à celle-ci. L'API NVN fait encore des miracles en 2023 et montre bien l'intérêt d'un hardware ultra optimisé face à la puissance brute.

posted the 05/31/2023 at 12:24 AM by suzukube