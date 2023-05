Nintendor

Attention! Je ne suis qu'aux premières heures du jeu. J'ai débuté le jeu il y a 3/4 jours J'ai déjà fait la grande intro dans le ciel. Je suis déjà sorti du plateau d'Hyrule pour parcourir d'autres coins. Mais franchement ça c'est la même maps ? Alors oui c'est la même topographie. C'est vraiment la même maps (je n'ai parcourue que trois grandes zones de la carte) mais néanmoins aux vues de certains commentaires ici je pensais me retrouver avec textuellement la même zone. Après reprenez-moi mais il y a pas mal de coins qui ont bien changé même en terme de topographie. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que j'ai lancé Botw, mais il y a des endroits que je n'ai pas du tout reconnu.Du coup je me dit qu'il y a quand même eu du boulot sur la map. Combiné à ceux du ciel et les passages souterrains (je n'ai pas encore essayé ces derniers) je trouve ça déjà bien. D'autant plus que l'ambiance général du jeu est différente de celle de Botw. Je ne me donne plus les mêmes priorités que je me donnais dans Botw. L'approche est différente. Déjà le scénario qui nous donne déjà de quoi faire et rien qu'avec le niveau où je suis, ça refait le derrière à celui de Botw, le bestiaire a l'air plus grand alors que j'ai à peine quitté une partie d'Hyrule ; au début les trucs de constructions me faisaient chier mais quel plaisir quand on arrive à faire ce qu'on le veut, les sanctuaires semblent plus intéressant etc. Et là je ne suis qu'en début de jeu. J'aime beaucoup tout comme dans Botw, comment le jeu ne nous tiens pas la main mais arrive subtilement à nous souffler des idées. Tu te promènes tu vois une charrette, ne pense pas qu'elle est là juste pour faire jolie même si elle ne te servira à rien en l'état. Bref, on peut ne pas aimer je suis totalement d'accord, mais je vois vraiment mal comment on peut appeler ça 1.5.Limite c'est un petit kiff de remarquer les changements sur la même map (avis totalement subjectif comme l'article).Par curiosité, je me demande pour ceux qui sont déjà allé dans le village Piaf, comment avez-vous fait pour y aller vu qu'il n'y a pas de pont (j'ai trouvé ma solution) mais je suis curieux d'entendre les vôtresPerso moi ma méthode : Un bon vieux pont