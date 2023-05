Deja dispo depuis Novembre sur PC, Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, le spin-off J-RPG de la série de Utawarerumono, trouve enfin une date fixe de sortie sur PS4 et PS5.Il s'agira du 8 Septembre prochain.Vu l'editeur le jeu devrait logiquement etre uniquement en japonais sous-titré anglais.

posted the 05/19/2023 at 10:01 AM by guiguif