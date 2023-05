Je suis en train de me faire CHIER dans les profondeurs à tenter d'avancer avec les véhicules fournis par le jeu, ou avec des véhicules de ma confection.



Je viens d'avoir un bug ou la tablette purah ne marchait plus, avec juste une croix blanche qui clignote. Obligé de sauver, recharger.



Franchement la pluie et la foudre ça pète le cul.



Une caméra qui devient folle. Une visée de monstre qui ne marche pas.



Du lag dans l'imput des touches (face au like like qui balance 3 boulets à la suite c'est cool)



La caméra pendant les pouvoirs est aux orties.



On manque TOUT LE TEMPS de bombes et de flèches. TOUJOURS au pire moment, y compris des séquences scénarisées où Link a BESOIN de flèches.



UNE façade friable nécessite 15 BOMBES.



Surtout, à part un jeu DLC à la FFX-2 qui met plein de nouvelles quêtes avec juste une réutilisation, je ne vois pas ce que ce jeu aura apporté. Les îlots dans le ciel sont vite oubliés. La promesse de puzzles intéressants tel qu'amorcés dans l'île du Prélude, fout le camp presque tout de suite.



TOUS les shrines peuvent être cheatés sans aucun skill avec ultrahand + le temps, ou alors c'est un énième minigolf qui pue du cul.



Ou alors ce sont des challenges à poil.





Il est bien. Il est grandiose. Il est rempli de quêtes annexes, il y a des tas de monstres cheatés qui nécessitent d'avoir des armes laser cheatées qui cassent le jeu.



Le sous-sol sert à rien.



Bref, je suis dsl, mais c'est bel et bien du DLC. Enormément de DLC, énormément de contenu, mais surtout, SIX ANS POUR CA, ben non. Ca valait pas le coup d'attendre.



Et l'idée qu'il faille perdre son temps dans ce sous-sol de merde pour profiter du sandbox en extrayant du Sonium... ben je suis désolé, moi je lui donne un 7/10.



J'ai compris l'envergure de ce jeu, j'ai compris qu'on se fout à nouveau de nous avec une histoire à base de flashbacks, de temples qui sont pas des temples, de musiques absentes.