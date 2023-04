Yo mina,Petit poste, par curiosité, sur vos config PC et console de la comu sur GamekyoJe commence le balPC i9-12900KF - 32GoDDR5 - RTX3080 - Oled 32" 175hz GsyncPS5 - XbxSX - PS3 FAT OG - WiiU moddéTV Oled Bravia 65" - Sound HT-A9 Dobly Atmos - DTS:XJ'ai une petit DS Lite et une PSVita Oled qui trainent. Malheureusement j'ai plus touché depuis des années...Voilà pour le setup à la zonzon! Curieux de savoir comment ça roule pour vous!Faite moi réver