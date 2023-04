Jeux Vidéos

Franchement pour ma part je suis ravis. Je vais être submergé de titres à faire. En plus de ce que je dois déjà faire.



Alors en comptant les grosses extension voici ma liste à venir d'ici fin 2023.



Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Star Wars Jedi: Survivor.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Final Fantasy XVI.

Sonic Origins Plus ( sous conditions )



Je crois que je peu décemment dire que j'aurais de quoi faire pour au moins jusqu'à la fin de l'année.



Sachant qu'il me reste Infamous Second Son à finir également.