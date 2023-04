Moyenne 3/5La collaboration entre Nintendo et Illumination, studio créateur des Minions, est une réussite.Le résultat est donc Super Mario Bros, le film , un long-métrage d’aventure familial de bonne facture. D’une part grâce à sa durée, qui permet au dessin animé d’aller à l’essentiel. Cela donne une histoire certes classique, mais qui évite les erreurs de goût, notamment dans ses personnages, actualisés de manière pertinente (dont une Princesse Peach bien plus active).Super Mario Bros. - Le Film est tout ce qu'on peut attendre d'une adaptation de jeu vidéo réussie. S'il ne cherche pas forcément à sortir des tuyaux et ne prend pas vraiment de risques avec un scénario très balisé, le film n'en est pas moins énergique et généreux, soit tout ce qu'on a de plus en plus de mal à retrouver dans les blockbusters.Le plombier le plus célèbre du jeu vidéo a enfin un film à la hauteur de sa célébrité : « Super Mario Bros, le film », d’Aaron Horvath et Michael Jelenic, est un bon long-métrage d’aventure pour tous publics, et bourré de clins d’œil pour les fans.S’il parvient à parfaitement restituer l’esthétique si colorée du monde du plombier moustachu à travers une narration inédite et bien amenée, Super Mario Bros. Le film manque de folie et passe à côté de l’occasion d’être l’adaptation rêvée des jeux en tant que tels.Techniquement grandiose, ce film, destiné à plaire au plus grand nombre avec ses couleurs saturées, offre aussi une belle fluidité narrative et son lot de frissons. Il n’en rabâche pas moins des gimmicks narratifs attendus des fans du jeu vidéo qui alourdissent l’ensemble, mais dont on devine qu’ils ont d’autres fonctions, plus commerciales.Du rap douteux et quelques irruptions musicales échappées de MTV enrobent un spectacle malgré tout aussi fulgurant que drôle et jubilatoire. Entendu, mais efficace.Si le film puise dans toutes les générations du jeu, il se veut pudique sur l’autoréférence. Avec efficacité et modestie, il ne vient jamais désavouer son origine, celle d’un pur jeu vidéo presque vidé de tout contenu – mais aussi un chef-d’œuvre qui s’offre là un malicieux détour par les salles obscures.Saluons également la qualité des scènes new-yorkaises, qui apportent un vent de fraîcheur à un film pensé avant tout pour les enfants et les gamers. Pas de doute : cette version fait déjà mieux que l'épouvantable adaptation de 1993, tournée en prises de vues réelles. L'honneur est sauf.Le long métrage consacré au plombier de Nintendo réinvoque les personnages phares du jeu vidéo pour les entraîner dans une aventure pop et ludique, facile à comprendre par les plus petits, sans violence mais sans une grande originalité non plus. Honorable.Certes, on n’échappe donc pas à un effet compilation parfois gratuit, mais le rythme est si effréné qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer si l’on connaît a minima, l’univers, le lore de la mascotte de Nintendo.Quel intérêt lorsqu’on n’est pas familier ou passionné de ce type de jeu ? Aucun, si ce n’est de se faire mal aux yeux et aux oreilles, et de sourire — rarement — à quelques répliques.Les stars de Nintendo Luigi et Mario rempilent pour un film fatiguant qui coche toutes les cases des jeux vidéo, le plaisir en moins.On en vient à regretter le drôle de chaos du premier film, de 1993, qui propulsait les frères Mario dans une dystopie punk. Ce fut un échec public et critique. Trente ans après, Nintendo ne prend plus de risques et propose un film conventionnel.Entre le Royaume de la Jungle – marketing – et le Royaume champignon – non hallucinogène, hélas −, Mario file à cent à l’heure, les couleurs pètent et l’imagination reste au point mort. Passent trois répliques amusantes. Et une antiphrase : « Ce n’est pas de la pub, c’est du cinéma. »En se contentant d’être un produit officiel Nintendo, Super Mario Bros raconte une histoire à la fois mollassonne (Bowser veut conquérir le Royaume Champignon parce que) et tarte (Mario veut prouver à son papa qu’il vaut quelque chose en tant que plombier -sérieusement ?), le tout rythmé par des tubes des années 80 comme Take On Me.