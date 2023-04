Dans cette vidéo, Digital Foundry compare les performances du jeu The Last of Us Part 1 sur PC et sur PS5. DF souligne les problèmes majeurs de la version PC, tels que des problèmes de framerate, des bugs graphiques et des plantages fréquents. DF explique que cette version est décevante en raison de ses nombreux problèmes techniques. DF parle également des améliorations apportées à la version PS5, notamment en termes de résolution et de performances.DF pense que pas mal des problèmes proviennent de la puissance CPU nécessaire pour le jeu, notamment pour le chargement de niveaux en arrière plan. Et il est marrant de voir qu'en faisant tourner le jeu sur RTX 2070 Super, on a un jeu qui ressemble parfois aux downgrade des jeux Series X sur Series S.Je me demande comment tout cela va impacter les futurs portages de jeux PlayStation Studios sur PC ?