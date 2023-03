J'ai relancé Elden Ring car... Surprise ! La dernière mise à jour 1.09 apporte le Ray Tracing sur Xbox Series X et PS5 !!!Ouais, je sais combien ça vous fait de la peine de regarder cette vidéo, et non, j'sais pas jouer à Elden Ring moi... Et d'ailleurs, j'ai eu peu de mal à voir la différence avec et sans Ray Tracing ! Pour cela, je vous propose la vidéo de OpenSurprise (PS5) !De quoi vous replonger dans cet univers