Jeu Fini

Je n’ai pas aimé Bayonetta 3 au point que je n’avais meme pas testé le chapitre bonus qui teasait Bayonetta Origins et la demo de celui-ci disponible sur l’Eshop ne m’avait pas spécialement donné envie non plus, j’avais l’impression d’etre devant un jeu indé "narratif/action" comme yen a 100.Sauf que la demo s’arrête pile quand le jeu commence vraiment et que ce que je pensais être un simple jeu couloir est en fait un excellent jeu d'action/aventure a la Zelda.- Artistiquement superbe et varié- Très belle OST- Du bon lore- Level design excellent avec plein de secrets- Quelques boss sympa- Bonne durée de vie (+/- 15 heures)- Très bon doublage anglais- Manque de challenge en normal- Système de combat moins poussé qu’un Bayo traditionnel- Carte pas toujours très évidente a cerner pour le 100%- Un petit système de TP vers les camps n’aurait pas fait de malPour ma part Bayonetta Origins est l’anti-Bayonetta 3. Pas de decors HS comme Paris, l'Egypte ou Tokyo, les charadesign affreux type Viola et les ennemis tout droit sortis d’un comic Marvel, on revient a quelque chose de plus raffiné et de bon gout.Artistiquement sublime de bout en bout et tres varié, vous aurez même l’impression d’avoir un petit peu de Nier Automata a certains endroits comme le parc des enfants perdus.L’OST, meme si elle ne comporte pas de piste pouvant egaler You May Call Me Father, est très bonne et accompagne vraiment bien le jeu. Le level design est aussi le gros point fort de Bayonetta Origins, tortueux a souhait avec plein de petits endroits cachés ici et là, des sanctuaires/défis annexes, c'est juste excellent. Le jeu apporte aussi quelques elements de lore a la saga et rend Bayonetta bien plus attachante que dans la saga mère.La durée de vie n'est pas en reste avec une bonne 15ene d'heures pour voir la fin en prenant son temps et le doublage anglais est parfait (le jap a l'air sympa aussi, mais pour moi Bayonetta c'est en anglais et on y perd le ptit accent anglais qui va bien)Au niveau des rares points negatifs Bayonetta Origins est un peu trop simple surtout que le mode hard ne se débloque qu'en finissant le jeu une premiere fois. Le systeme de combat, bien que sympa, reste quand meme largement moins poussé qu'un Bayo traditionnel.Pour finir même si le level design est l'une des forces du jeu, il est parfois assez compliqué de se repérer sur la mini-carte. Avancer dans l’histoire est simple car il y a un simili de fil d’Ariane vous permettant de savoir ou se rendre, mais faire le 100% sans soluce risque de rendre fou certaines personnes tant on a l’impression que certains points d’intérêts sont a cotés de nous alors que ce n'est pas le cas.De plus il aurait été aussi agréable, au moins a la fin du jeu, de pouvoir se téléporter aux différents camps quand on le souhaite (histoire d’éviter de se taper des allez-retours si on est parti dans la mauvaise direction pour rien).