Pour moi, la licence Bayonetta est une réfèrence dans son genre, le plus compliqué c'est d'arriver à renouveler l'expérience.PlatinumGames, nous a fait du "Zelda", Nintendo avec cette licence aime à s'amuser à renouveler l'approche 2D ou 3D (voir les deux), renouveler la DA ectIl y a coté "syndrome de The Wind Waker", tu te dis "ouh là, ils ont prit un risque avec cette D.A., mais si ils avaient fait le meilleur choix pour surprendre"Je pense que Bayonetta pourrait devenir le "Zelda" de PlatinumGames (d'ailleurs je pense que comme pourrait lui aussi faire de même avec la licence Okami).PlatinumGames à tout compris de l’intérêt d'une démo.Nous faisons le tutoriel du jeu, ce qui fait que l'on sait à quoi s'attendre par la suite (surtout que tu peux garder ta progression).Le gameplay est excellent (la dernière fois que j'ai vu un gameplay réussis et innovant dans le genre c'est avec Astral Chain de PlatinumGames).Le fait de diriger deux personnages, avec leur spécificité, avec la même manette, tu sens toutes les perspectives qui ça peut donner, car tu peux jouer les deux personnages en même temps.Visuellement, c'est comme pour un conte adressé aux enfants, ça a du charme, surtout grâce aux effets de lumière, de plus le jeu est parfaitement adapté aux supports, car ce n'est pas un "openworld" démesuré, certes il y a un coté "linéaire", comme quand vous lissez un conte tout simplement, car quand vous progressez, ça vous choque par la forêt qui apparaît "aux fur et à mesures" tu peux te dire que ça fait partie du côté "magique" et aventureux (un endroit que tu découvres progressivement), de plus ça permet une fluidité (avec une animation de qualité).L'ambiance sonore n'est pas en reste, simple, mais ce qu'il faut pour t’immerger.La seule inconnue, c'est la durée de vie, je pense qu'il ne sera pas long (j'espère me tromper, car il est officiellement à 60€), mais il pourrait quand même faire son effet, genre de voyage que tu n'oublies pas.Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, J'ai aimé cette demo (plutôt longue !), c'est pas sorcier à comprendre ^^