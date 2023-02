Déjà coutumier de cette pratique qui consiste à mettre un disque vide dans ses boites de jeux qui ne sert alors que de clé de téléchargement, MS serait sur le point d'aller encore plus loin en ne mettant plus de disque du tout !C'est ce que laisse suggérer la FAQ de Redfall qui indique que la version physique ne contiendra qu'un code de téléchargement.Au début du mois on apprenait également l'arrêt total de production et distribution de jeux physiques au Brésil faute de ventes.Des pratiques anti-consumer par excellence puisque ça mettra de fait fin au marché de l'occasion.