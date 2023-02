19 ans plus tard, je suis entrain de recommencer et redécouvrir le jeu grâce a la console virtuelle GBA sur la Switch, et quel plaisir !Déjà graphiquement, j'ai l'impression que le jeu était en avance sur son temps par rapport a la puissance de la machine. Ce Zelda possède une DA vraiment charmante et je dirais même unique que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. L'histoire tournant autour du monde et du peuple des minish est très intéressante à suivre.Au niveau du gameplay, je suis encore surpris aujourd'hui de son inventivité, que ce soit grâce aux objets inédits comme le pot, ces donjons regorgeant de trouvailles même si il y'en a "que" 6 et surtout la possibilité d'exploré le monde des Minish qui amène une toute autre perspective au jeu.Rajouté a ça une OST enchanteresse, The Minish Cap est à mes yeux un des meilleurs jeux de la saga, surtout en 2DEt pour vous, est-ce qu'il fait parti de vos Zelda préférés ?