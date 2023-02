Dans la pléthore de projets Touhou annoncés chaque année, voici "Touhou Shinsekai: Longing for an Alternative World " le nouveau projet du studio Ankake Spa derrière Touhou: Scarlet Curiosity qui etait deja inspiré des Ys old schools.Le jeu sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, et PC et sera édité par Marvelous en Europe.