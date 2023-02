A Space For The Unbound est un jeu d'aventure au pixel art impressionnant se déroulant dans l'Indonésie rurale de la fin des années 90. Il relate une histoire sur la lutte contre l'anxiété, sur la dépression et sur la relation entre un garçon et une fille aux pouvoirs surnaturels.



Suivez les aventures d'Atma et Raya, deux lycéens amoureux qui partent à la découverte d'eux-mêmes à la fin de leurs années lycée. Lorsqu'une mystérieuse force surnaturelle se déchaîne et menace soudain leur existence, ils doivent explorer leur ville pour dévoiler des secrets cachés, faire face à la fin du monde et peut-être même en apprendre davantage l'un sur l'autre.



Prenant pour cadre une petite ville inspirée de l'Indonésie rurale des années 90, A Space for The Unbound propose une expérience narrative attachante dans un environnement dynamique qui ne demande qu'à être exploré.



Le jeu est disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch.

Le jeu est en Anglais, il n'est pas en Français .



Gamergen 17/20